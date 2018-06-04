شاهد: ميثاق صلح بين تاورغاء ومصراتة الليبيتين ينهي خصومة 7 أعوام

وقعت مدينتا تاورغاء ومصراتة الليبية، مساء الأحد علي ميثاق صلح بينهما ينهي خصومة امتدت لسبعة أعوام ويقضي بعودة أهالي تاورغاء المهجرين لمدينتهم التي نزحوا منها عام 2011.

وخلال مراسم التوقيع -التي حُضر لها منذ مدة ونقلتها القنوات الليبية- أعلن وكيل ديوان بلدية مصراتة أسامة بادي ترحيب أهالي مدينته "بعودة أهالي تاورغاء من النازحين إلى مدينتهم منذ اللحظة".

وأكد بادي خلال حفل توقيع الصلح الذي حضره عمداء بلديات ليبية ومشايخ وأعيان القبائل وممثلين عن المدينتين أن "عودة أهالي تاورغاء الآن آمنة حسب الترتيبات الأمنية اللازمة".

وكان من المقرر عودة الآلاف من أهالي تاورغاء الخميس الماضي إلى مدينتهم التي لا تبعد سوى 30 كلم شرق مدينة مصراتة (200 كلم شرق العاصمة طرابلس) بعد 7 أعوام قضوها في مخيمات في مدن متفرقة غربي وشرقي البلاد غير أن ممثلين مدنيين وعسكريين من مصراتة عارضوا عودتهم.

وعقب انتصار الثورة التي أنهت نظام معمر القذافي في 2011، تم تهجير أهالي تاورغاء بالكامل لاتهامهم بموالاة القذافي ووقوفهم ضد الثوار في مصراتة المجاورة.

ولا توجد إحصائية رسمية حول أعداد مهجري تاورغاء، لكن مصادر غير رسمية تقدر عددهم بنحو 40 ألف نسمة.