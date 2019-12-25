الأربعاء 25 ديسمبر 2019 22:07
شاهد: مياه الأمطار تغرق شوارع الإسكندرية وبورسعيد في مصر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توضح غرق عدة أحياء بمحافظة الإسكندرية المصرية، جراء هطول الأمطار الغزيرة منذ مساء أمس الثلاثاء.
وبثت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو أظهرت محاولة رجال هيئة الصرف الصحي سحب المياه المتراكمة في الطرقات.
واشتكى المواطنون من تكرار حدوث تلك الأضرار بسبب عدم جاهزية المحافظة للأمطار رغم تصريحات المسؤولين المتكررة استعدادهم لها.
كما أظهرت مقاطع فيديو غرق طرق في محافظة بورسعيد، بفعل موجة أمطار غزيرة ضربت المحافظة، وارتفع معها منسوب مياه البحر المتوسط.
المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي