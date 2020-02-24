مصر
الاثنين 24 فبراير 2020 20:31

شاهد: مياه الأمطار تغرق العاصمة المصرية

أظهرت لقطات مصورة غرق شوارع وطرق رئيسية في العاصمة المصرية القاهرة بسبب تراكم مياه الأمطار بسبب انسداد أنظمة تصريف المياه.

وفي شرق القاهرة، أغرقت المياه شارع النصر الرئيسي بمدينة نصر، كما أظهرت اللقطات امتلاء الأنفاق المؤدية إلى القاهرة الجديدة على طريق الأوتوستراد.

وذكرت تقارير إخبارية مصرية أن مناطق متفرقة بمحافظتي القاهرة والجيزة، شهدت هطل أمطار متوسطة إلى غزيرة، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.

وشهدت حركة السير ازدحاما شديدا وإعاقات بسبب تراكم المياه.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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القاهرة

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