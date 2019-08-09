شاهد: ميادة الحناوي تسقط على المسرح في تونس وتكمل حفلها جالسة

الحناوي أصرت على مواصلة تقديم أغنياتها جالسة على مقعد مهرجان صفاقس الدولي

في واقعة نادرة بمهرجان صفاقس الدولي في تونس، سقطت المطربة السورية ميادة الحناوي أثناء حفلها مساء أمس الخميس، إلا أنها أصرت على مواصلة تقديم أغنياتها جالسة على مقعد.

التفاصيل: كانت ميادة (59 عاما) تقدم حفلها المدرج ضمن الدورة الحادية والأربعين للمهرجان عندما شعرت بدوار مفاجئ وسقطت على ظهرها فوق المسرح.

هرع القائمون على المهرجان لمساعدتها والاطمئنان عليها بينما أخذ الجمهور يصفق وينادي عليها. وقالت مخاطبة الجمهور بعد أن استقرت على كرسي فوق المسرح "أعتذر منكم يا حبايبي.. على فكرة أول مرة بتصير (تحدث) معي.. ممكن تسمحوا لي أغني وأنا جالسة"؟

على مدى نحو الساعتين شدت ميادة بباقة من أجمل أغانيها الطربية التي قدمتها خلال مشوار فني امتد قرابة أربعة عقود منها (حبينا واتحبينا) و(كان يا ما كان) و(أنا بأعشقك) و(أنا مخلصة لك) وغيرها.



حرصت ابنة مدينة حلب السورية على طمأنة جمهورها بعد الحفل بتصريحات للإعلام التونسي عزت خلالها ما حدث على المسرح إلى الحرارة المرتفعة للجو وكررت اعتذارها للجمهور الذي حضر الحفل بالآلاف.

كتب موقع المهرجان بصفحته على فيسبوك اليوم الجمعة في تعليق مصاحب لمجموعة صور من الحفل "جميع العظماء لا يسقطون بل يتعثرون ويعودون بعد ذلك أقوى. وتبقى أغاني الفن الجميل". يسدل الستار على الدورة الحالية من مهرجان صفاقس الدولي غدا السبت بعد برنامج استمر نحو ثلاثة أسابيع بمشاركة عدد من الفنانين العرب من لبنان وسوريا وتونس.