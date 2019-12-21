شاهد: مونتيري يهزم الهلال السعودي ويحصد برونزية مونديال الأندية
وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما ليتم الاحتكام إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي حسمها مونتيري لصالحه.
وتقدم البرازيلي كارلوس إدواردو بهدف للهلال في الدقيقة 35.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019
البرازيلي إدواردو يسجل الأول للزعيم السعودي برأسية ولا أروع!
مونتيري 0 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/Aamhl5QTOT
ثم تعادل أرتورو غونزاليس لمونتيري في الدقيقة 55.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019
غونزاليس يعادل الكفة للفريق المكسيكي من رأسية جديدة!
مونتيري 1 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/5kQgNgOslz
قبل أن يضيف ماكسيميليانو ميزا الهدف الثاني لمونتيري في الدقيقة 60.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019
العرض المكسيكي يتواصل والهدف الثاني يأتي سريعاً!
مونتيري 2 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/HioFdDe0aN
لكن البديل الفرنسي بافتيمبي غوميز أدرك التعادل للهلال في الدقيقة 66.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019
ومن غيره.. البديل غوميز يعادل الكفة للزعيم!
مونتيري 2 الهلال 2#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/yFeX3hmLLG
#كاس_العالم_للاندية ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019
نهاية ركلات الترجيح: مونتيري 2 (4) الهلال 2 (3)
الفريق المكسيكي يتفوق في ركلات الترجيح ويحصد المركز الثالث!#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/HIkeqgBwoy