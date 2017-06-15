فنون
الخميس 15 يونيو 2017 14:33

شاهد: موناليزا عصرية على جدار بناية ضخمة في باريس

انتهى فنان إسباني من وضع اللمسات الأخيرة على تناول حديث للوحة الموناليزا الشهيرة على جدار إحدى البنايات الشاهقة في العاصمة الإسبانية باريس.

وأشتهر الفنان أوكودا برسم اللوحات الجدارية الضخمة. ويبلغ ارتفاع جدارية الموناليزا 50 مترا، بينما يبلغ عرضها 15 مترا.

واستغرق رسم اللوحة الضخمة نحو ثلاثة أيام.

وقال أوكودا إنه فضل تقديم رسم معاصر يعبر عن الحياة الحديثة بدلا من تقديم نسخ للوحة الأصلية القديمة.

وتوجد لوحة الموناليزا، التي تعرف أيضا بالجيوكندا، في متحف اللوفر في باريس. ويعتقد أن الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي قام برسمها ما بين عامي 1503 و1506.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
موناليزا
باريس
اللوفر
ليوناردو دافنشي

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: مصرية من بين ضحايا عقار لندن المحترق توثق مأساة أسرتها
Thumbnail
إناث "الأيائل" تعرف كيف تتجنب الصيادين

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة