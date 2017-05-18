الخميس 18 مايو 2017 00:25
شاهد: موناكو بطلا للدوري الفرنسي لأول مرة منذ 17 عاما
توج موناكو بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء بعد تغلبه على سانت إتيان 2-صفر في مباراة مؤجلة لحساب الجولة الـ31.
ويدين الفريق بهذا الفوز لكل من الصاعد كيليان مبابي (19) وفالير جيرمان (93). ليبلغ رصيد الفريق 92 نقطة، حصدها من الفوز في 29 مباراة، والتعادل في خمس مباريات، فيما هزم في 3 مباريات فقط. فيما اكتفى باريس سان جيرمان بالمركز الثاني برصيد 86 نقطة.
وتوج موناكو بآخر ألقابه في موسم 1999-2000.
المصدر
الجزيرة
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