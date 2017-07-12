الدوري الأسباني
الأربعاء 12 يوليو 2017 01:06

شاهد: موقف محرج لنجم ريال مدريد الجديد خلال تقديمه

تعرض تيو هرنانديز لاعب ريال مدريد الجديد إلى موقف محرج خلال مراسم تقديمه لجماهير النادي.

وسقطت الكرة عدة مرات بعد أن فشل هرنانديز في استعراض مهاراته بها أمام كاميرات المصورين.

وقال هرنانديز، الذي انضم للريال من غريمه أتليتكو مدريد، إنه متحمس وسعيد للغاية بعد انضمامه "لأفضل ناد في العالم".

وحاول أتليتكو الحفاظ على مدافعه الشاب، 19 عاما، الذي تألق خلال اعارته إلى ألافيس الموسم الماضي. وقالت وسائل إعلام اسبانية إن أتليتكو يشعر بخيبة أمل من تعاقد ريال مع أحد لاعبيه الواعدين بمقابل ذكرت تقارير أنه يبلغ 30 مليون يورو، أي أكثر من 34 مليون دولار.

ويعد الظهير الأيسر الفرنسي أول لاعب في 17 عاما ينضم للريال من أتليتكو مدريد، حيث لا يزال يلعب شقيقه الأكبر لوكاس،21 عاما، هناك.

وقال هرنانديز ردا على سؤال بشأن احتمال مواجهة شقيقه في قمة مدريد "سيكون الأمر طبيعيا.. لن تكون حربا".

المصدر
أسوشيتد برس
رويترز
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الدوري الأسباني
ريال مدريد
تيو هرنانديز
اتلتيكو

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