شاهد: موقف طريف لسياسي بريطاني في بث مباشر
وكان أشورت، الذي يتولى منصب وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في حكومة الظل لحزب العمال، يتحدث على الهواء مباشرة، حينما فاجأته الرياح لتمزق المظلة الواقية من الأمطار وتسقط عليه إنارة الكاميرا.
وبينما كان أشورت يجيب عن سؤال عن لقاحات فيروس كورونا، حصل الموقف الطريف لينفجر ضاحكا هو والمذيعة.
Politician vs weather: "This is going to be one of those clips that will goviral no doubt"— Sophy Ridge on Sunday (@RidgeOnSunday) November 15, 2020
It's a wet and windy weekend for many - but even more for Labour's @JonAshworth as he battles inside out umbrellas and catches lights.#Ridge pic.twitter.com/jCuCxx2Jst
واستدركت المذيعة صوفي ريدج الموقف وقالت لآشوورث "إذا كنت بحاجة إلى بعض الوقت، فيمكننا العودة إليك"، لكن آشوورث واصل المقابلة، وأكمل إجابته إلى النهاية.
وأعادت المذيعة نشر المقطع الطريف من مقابلتها مع السياسي البريطاني قائلة "السياسي في مواجهة الطقس: سيكون هذا واحدا من المقاطع الرائجة دون شك".
وأضافت "إنها عطلة نهاية أسبوع رطبة وعاصفة بالنسبة إلى الكثيرين، ولكنها أكثر من ذلك بالنسبة إلى جوناثان آشوورث، إنه يقاتل انقلاب مظلة ويخطف الأضواء".
وفي وقت لاحق، أعاد السياسي البريطاني جوناثان أشورت تغريد المقطع الطريف وكتب ساخرا "في المرة لمقبلة، سأذهب للاستوديو".
Next time I’m going to the studio... https://t.co/zgtDQbBHL6— Jonathan Ashworth 😷 (@JonAshworth) November 15, 2020