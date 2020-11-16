بريطانيا
الاثنين 16 نوفمبر 2020 19:13

شاهد: موقف طريف لسياسي بريطاني في بث مباشر

تفاجأ آشوورث برياح قوية تمزق مظلته وتسقط عليه إنارة الكاميرا
تفاجأ آشوورث برياح قوية تمزق مظلته وتسقط عليه إنارة الكاميرا
تعرض السياسي البريطاني جوناثان آشوورث لموقف طريف على الهواء مباشرة بينما كان في بث مع قناة سكاي نيوز البريطانية.

وكان أشورت، الذي يتولى منصب وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في حكومة الظل لحزب العمال، يتحدث على الهواء مباشرة، حينما فاجأته الرياح لتمزق المظلة الواقية من الأمطار وتسقط عليه إنارة الكاميرا.

وبينما كان أشورت يجيب عن سؤال عن  لقاحات فيروس كورونا، حصل الموقف الطريف لينفجر ضاحكا هو والمذيعة.

واستدركت المذيعة صوفي ريدج الموقف وقالت لآشوورث "إذا كنت بحاجة إلى بعض الوقت، فيمكننا العودة إليك"، لكن آشوورث واصل المقابلة، وأكمل إجابته إلى النهاية.

وأعادت المذيعة نشر المقطع الطريف من مقابلتها مع السياسي البريطاني قائلة "السياسي في مواجهة الطقس: سيكون هذا واحدا من المقاطع الرائجة دون شك". 

وأضافت "إنها عطلة نهاية أسبوع رطبة وعاصفة بالنسبة إلى الكثيرين، ولكنها أكثر من ذلك بالنسبة إلى جوناثان آشوورث، إنه يقاتل انقلاب مظلة ويخطف الأضواء".

وفي وقت لاحق، أعاد السياسي البريطاني جوناثان أشورت تغريد المقطع الطريف وكتب ساخرا "في المرة لمقبلة، سأذهب للاستوديو".

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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