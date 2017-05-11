حوادث
الخميس 11 مايو 2017 11:02

شاهد: موظفة بمطعم للوجبات السريعة تسكب ماء مغليا على طفل سوري في تركيا

قامت موظفة بأحد مطاعم الوجبات السريعة بسكب الماء المغلي على طفل سوري يبلغ من العمر 6 أعوام في مدينة إسطنبول التركية.

وسجلت كاميرات المراقبة قيام الموظفة بالتوجه إلى الطفل وسكب الماء المغلي على ظهره، ما أدى إلى إصابته بحروق.

وادعت الموظفة أنها قامت بذلك بسبب انزعاج الزبائن من الطفل، لكن الزبائن اتصلوا بالشرطة التي حضرت إلى المكان واصطحبت الموظفة إلى قسم الشرطة، فيما أرسل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأصدرت الشركة صاحبة سلسلة المطاعم بيانا اعتذرت فيه عن الحادث وأكدت قيامها بفصل الموظفة من عملها، معربة عن استيائها مما قامت به الأخيرة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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تركيا
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لاجئون سوريون
إسطنبول

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