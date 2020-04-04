موسيقى
السبت 4 أبريل 2020 10:46

شاهد: موسيقيون يعزفون "نشيد الفرح" لبيتهوفن من شرفاتهم بالدوحة

شارك رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو لمجموعة من الموسيقيين في جزيرة اللؤلؤة بدولة قطر، وهم يعزفون مقطوعات موسيقية من شرفاتهم كرسالة فنية للتضامن أثناء العزلة الاجتماعية.

ويشكل هذا النشاط جزءًا من مبادرة يشارك فيها ما يقرب من مئة عازف من جميع أنحاء دولة قطر لنشر الأمل في المجتمع، في ظل التباعد الاجتماعي والأزمة التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

عزف جماعي من شرفات المنازل في قناة كارتييه بجزيرة اللؤلؤة في دولة قطر

وكان الحساب الرسمي لأوركسترا قطر الفلهارمونية قد نشر دعوة لجميع المهتمين بالموسيقى في دولة قطر إلى عزف أو غناء "نشيد الفرح" من المقطوعة التاسعة للموسيقار الألماني لودفيغ فان بيتهوفن، وذلك في الساعة الثامنة من مساء أمس الجمعة.

وتفاعل الموسيقيون المواطنون والمقيمون في دولة قطر مع الدعوة، وقاموا بالعزف الجماعي كلٍ باستخدام آلته ومن شرفة منزله، وقاموا بعزف المقطوعة الشهيرة، والتي تعد آخر سيمفونية كاملة للمؤلف الموسيقار بيتهوفن، كما يعدها البعض أعظم قطعة موسيقية كُتبت على الإطلاق.

وتحت شعار (#stayhome) أي "خليك بالبيت" قامت الأوركسترا عبر الأسابيع الماضية بنشر مقاطع جماعية لأفراد الأوركسترا وهم يعزفون من منازلهم.

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المصدر
الجزيرة مباشر
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قطر
جزيرة اللؤلؤة
موسيقى
أوركسترا
الدوحة
بيتهوفن
عزف من الشرفات
أزمة كورونا

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