إسبانيا
الاثنين 3 أبريل 2017 15:14

شاهد: موجة عملاقة تبتلع رجلا وتقتل شخصين

رصدت لقطات مرعبة، لحظة اجتياح موجة عملاقة لـ4 أشخاص على الشاطئ الصخري، ما أدى لمقتل شخصين وفقدان ثالث ونجاة الرابع بإصابات.

وبحسب صحف ديلي ميل وميرور وإكسبريس البريطانية، وقع الحادث المأساوي  على شاطئ تينيريفي الصخري بإسبانيا، حيث أظهرت اللقطات الصادمة لحظة ابتلاع موجة ضخمة لرجل يمشي على الصخور، بعدما سحبت 4 من السياح نحو داخل البحر وتتسبب في مقتل اثنين ونجاة الرابع بإصابات.

وأسفر الحادث عن مقتل عجوز تبلغ من العمر 74 عامًا، وعامل فندق يبلغ من العمر 35 عامًا، يُعتقد أنه حاول إنقاذها وحمايتها من تدافع الأمواج فاصطدما بالصخور، وقام أحد السياح الإيطاليين بتصوير المشهد من بعيد.  

ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن مفقودين آخرين غرقوا، عندما ضربت موجات يصل طولها لنحو 4 أمتار، منطقة منتجع سانتياغو دى تيد الشعبي، التي تشتهر بأجمل المسابح الطبيعية.

ومازالت الشرطة تجري بحثًا بحريًا وجويًا للعثور على الضحية الثالث المفقود، وعن أشخاص آخرين، كما تم الاستعانة بفريق من الأطباء النفسيين، لدعم أقارب الغريقين والمفقود، وكذلك الناجي الوحيد.

المصدر
الجزيرة مباشر
صحف بريطانية
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