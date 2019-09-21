قطاع غزة
السبت 21 سبتمبر 2019 11:28

شاهد: مواهب شابة من غزة تتألق في مسابقة محلية

على غرار مسابقات المواهب العالمية انطلق في قطاع غزة المحاصر مسابقة للكشف عن مواهب الشباب بالغناء والاستعراض والفنون.
ما القصة؟
  • على مسرح جميعه الهلال الأحمر بقطاع غزة يقام مهرجان صيف غزة "موهبتي حرة"، برعاية من الاتحاد الأوربي.
  •  شارك المئات من الشباب والفتيات في المسابقة، واختير من بينهم 60 فقط عرضوا إبداعاتهم ومواهبهم الفنية والفلكلورية، والحركات الاستعراضية، وألعاب الخفة. 
  • شكل القائمون على المهرجان لجنة تحكيم محلية، لتقييم الأداء المشاركين. 
تصريحات محمد أبو رجيلة، أحد منظمي المهرجان:
  • في كل عام، يتألق شاب أو فتاة من غزة في برامج المواهب العربية. 
  • في ظل الحصار على القطاع، لا يتمكن الكثيرون من المشاركة في البرامج العربية؛ لذا أردنا أن نفتح المجال أمام الموهوبين. 
  • تقدم للمسابقة 600 شاب وفتاة، اختير 60 منهم لأداء مواهبهم في تجارب الأداء، وسيتم اختيار منهم 10 للتأهل للمرحلة النهائية. 
  • هذه المسابقة بدعم من الاتحاد الأوربي و"منتدى شارك" الشبابي، وهيئة المستقبل للتنمية.
  • جميع المتنافسين يسعون للحصول على فرصة لعرض مواهبهم وأفكارهم وإبداعاتهم، وهذا المهرجان يمثل الدرجة الأولى في السلم، من أجل الوصول إلى العالمية والشهرة. 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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