مصر
الأربعاء 9 سبتمبر 2020 20:30

شاهد: مواطنون في الإسكندرية يقاومون الإزالة بهتافات مناهضة للسيسي

أظهرت لقطات تلفزيونية أهالي منطقة المنشية في الإسكندرية وهم يقاومون عمليات الإزالة وقوات الشرطة التي تستهدف منازلهم بهتافات مناهضة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال شهود عيان ونشطاء في الإسكندرية شمال مصر إن الأمر بدأ بحملة شنها ضباط قسم المنشية وضباط المرافق على بعض المباني والمحال في حي المنشية وبالتحديد شارع السبع بنات والشوارع المحيطة.

وأضافوا أن " عددا من الضباط هددوا مواطنين بالسلاح ومحاولة الدخول بالقوة بسيارات الإزالة، لكن تصدى لهم الأهالي ومنعوا دخول السيارات واعترضوا الضباط."

ومع احتدام الموقف، ردد عدد من الأهالي هتافات مناهضة للسيسي منها "ارحل ياسيسي" و"مش عايزينك".

وواصل الأهالي الهتاف وتحركوا في مسيرة غير منظمة في عدد من الشوارع المحيطة، وأجبروا الضباط على الانسحاب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع دعوات المقاول والفنان المصري محمد علي التي أطلقها مطلع الأسبوع الجاري للتظاهر ضد السيسي في العشرين من الشهر الجاري.

وتصدر هاشتاغات "نازلين في وقت_مفاجئ" و"مش عايزينك" و"ارحل يا سيسي" مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر
الجزيرة مباشر

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