الخميس 10 أغسطس 2017 09:07
شاهد: مهمة إنقاذ صعبة لرجل علق في سيارة أغرقها الفيضان
أنقذت خدمات الطوارئ رجل كان محتجزا في سيارة غارقة في مياه الفيضان المرتفعة في جاكسون بولاية ميسيسبي الأمريكية.
وأظهر شريط فيديو من إحدى المحطات المحلية التابعة لشبكة "ان بي سي نيوز" طواقم الإطفاء في حالات الطوارئ وهي تنفذ مهمة إنقاذ صعبة كي تصل إلى الرجل عن طريق توسيع سلمهم بالشاحنات باتجاه سيارته قبل إنقاذه ونقله إلى مكان آمن.
وذكرت المحطات المحلية أنه تم إغلاق عدد من الشوارع في وسط جاكسون بسبب الفيضانات.
ولا تزال حالة الرجل غير واضحة بعد أن تم نقله على نقالة إلى سيارة إسعاف.
المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية