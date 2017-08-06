المكسيك
الأحد 6 أغسطس 2017 10:19

شاهد: مهرجان للترويج للرضاعة الطبيعة في المكسيك

احتفلت الأمهات في المكسيك بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية في الأمم المتحدة، السبت، من خلال حضور مهرجان لتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية.

وجاء الاحتفال على هذا النحو وسط وصمة اجتماعية أدت إلى تحول الأمهات بشكل متزايد إلى غذاء بديل عن لبن الأم.

ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، يموت حوالي 7 ملايين طفل دون الخامسة من أسباب يمكن الوقاية منها، ةلكن يمكن خفض معدلات الوفيات هذه إلى النصف مع الرضاعة الطبيعية المبكرة.

لكن الوصمة الاجتماعية للرضاعة الطبيعية العامة وأنماط الحياة المزدحمة للأمهات العاملات قد شهدت تحول العديد من الأسر إلى الحليب الصناعي.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
مهرجان الرضاعة الطبيعية
المكسيك
حليب الأم
غذاء بديل للبن الأم
وقاية
رضاعة مبكرة

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