مهرجانات
الأحد 11 فبراير 2018 10:15

شاهد: مهرجان "الطين" بالبرازيل

يحتفل البرازيليون بواحد من أغرب المهرجانات في العالم وهو كرنفال "Bloco da Lama" أو "حفلة الطين في الشارع"، وفيه يستحم المشاركون في الوحل بسعادة غامرة!

ويقام هذا المهرجان الطيني كل عام جاذبا آلاف السياح، ويقوم المشاركون به بالقفز في مستنقعات وبرك من الطين حتى تتغطى أجسادهم بالوحل من الرأس وحتى أخمص القدمين.

ويدهن المشاركون أجسادهم بالطين الأسود وهم يحتفلون ويرقصون ويغنون ويسيرون في الشوارع.

وبدأ هذا المهرجان في عام 1986 عندما قام بعض الصيادين الزائرين للغابات القريبة، بدهن الطين على أجسادهم لحمايتهم من لدغات الناموس قرب مدينة باراتي البرازيلية ما أعجب السياح حتى أصبح الاحتفال السنوي بها أشبه بـ"عيد".

واجتذب المهرجان الغريب في السنوات الأخيرة آلاف السياح.

المصدر
أسوشيتد برس
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الوحل
القفز في الطين

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