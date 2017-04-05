أستراليا
الأربعاء 5 أبريل 2017 09:01

شاهد: مهربون يخفون طنا من المخدرات بطريقة غريبة

صادرت الشرطة الأسترالية أكثر من 903 كيلو غرامات من عقار الميثامفيتامين النقي وهي أكبر شحنة يتم ضبطها في تاريخ البلاد.

وبلغت الشحنة الأكبر قبلها 880 كيلوغراما وتم ضبطها عام 2014.

وعثرت الشرطة على المسحوق المخدر مخبأ بين ألواح من الخشب المضغوط.

وقالت الشرطة إن الشحنة من عقار الميثامفيتامين النقي، والذي له بعض الاستخدامات الطبية، لكنه يستخدم كمادة مخدرة.

وأوضحت الشرطة إن قيمة الشحنة المضبوطة تبلغ نحو 860 مليون دولار أمريكي.

وقالت الشرطة إنها تبحث عن شخصين مشتبه في تورطهما في تهريب الشحنة من الصين. ونجحت الشرطة في القبض على شخصين في القضية، ويواجه الشخصان أحكاما بالسجن مدى الحياة إذا تمت إدانتهما.

المصدر
أسوشيتد برس
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مخدرات
مهربون
جريمة منظمة

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