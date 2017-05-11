دوري أبطال أوربا
الخميس 11 مايو 2017 00:12

شاهد: مهارة بنزيمة في هذه التمريرة أشعلت مواقع التواصل

أشعلت مهارة لاعب ريال مدريد كريم بنزيمة في مباراة الأربعاء أمام أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مواقع التواصل الاجتماعي.

وصنع بنزيمة الهدف الأول والوحيد لفريقه في المباراة بمهارة فائقة وتمكن من مراوغة لاعبي أتلتيكو وتمرير الكرة إلى إيسكو الذي أحرز الهدف للنادي الملكي.

وتأهل النادي الملكي إلى نهائي البطولة لملاقاة يوفنتوس، رغم خسارته أمام أتلتيكو بهدف مقابل هدفين  في الإياب، لكن الثلاثية النظيفة التي أحرزها في مباراة الذهاب أهلته إلى الفوز بمجموع 4 -2 في مباراتي الذهاب والإياب.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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أتلتيكو
كريم بنزيمة

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