شاهد: من لاعب سلة أمريكي مليونير إلى مشرد
ونال الفيديو الذي جرى تصويره في منطقة أوكسون هيل بماريلاند الأمريكية تفاعلا واسعا على المنصات الاجتماعية، إذ حصد ملايين المشاهدات.
Apparently Delonte West was seen getting beat up in the street this Morning. I went to school with him and it’s crazy to see just how his life has gone downhill since the NBA. pic.twitter.com/chm6Sbu9h6— Measha⚡️ (@N90sKindOfWorld) January 20, 2020
ولعب ديلونتي ويست لفرق "كليفلاند كافالييرز" و"دالاس مافيريكس" و"بوسطن سيلتكس".
ويعاني ويست من اضطراب ثنائي القطب الذي يصيب صاحبه بالهوس والاكتئاب.
وتداول رواد المنصات الاجتماعية فيديو آخر، يظهر ويست وهو شبه عار بأحد الشوارع الأمريكية ويتحدث بكلمات غير واضحة.
Slim doing bad NBA need to offer him some help pic.twitter.com/b7MtTj9JAt— Maybe: Damani (@damani_givens) January 21, 2020
وتعاطف المغردون مع النجم الأمريكي السابق، داعين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية إلى تقديم يد العون له والرأفة بحالته الصحية.
فيما عبر بعض لاعبي كرة السلة الأمريكية عبر حساباتهم في تويتر على حزنهم لما آل إليه وضع زميلهم، وأبدوا استعدادهم للتضامن معه والوقوف إلى جانبه.
Over the past several hours I have talked with many who are willing to help - please read and embrace Jameer’s wisdom - we are reaching out to our basketball network to get the professional help Delonte needs. This is so very painful. https://t.co/8IAuTdzCc9— Phil Martelli (@PhilMartelli) January 21, 2020