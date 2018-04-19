الخميس 19 أبريل 2018 20:49
شاهد: منزل ينفجر لدى وصول قوات الشرطة
نشرت شرطة مدينة هيرست في ولاية تكساس الأمريكية مقطعا مصورا لانفجار أحد المنازل لدى وصول قوات الشرطة.
ويظهر المقطع ضباط الشرطة عند وصولهم إلى موقع حادث اصطدام سيارة بأحد المنازل.
وقالت الشرطة إن السيارة عندما اصطدمت بالمنزل تسببت في تحط خط الغاز الرئيسي الذي يمد المنطقة السكنية بكاملها بالغاز. ورجحت الشرطة أن يكون سبب الانفجار، هو تجمع الغاز ثم اشتعاله داخل المنزل.
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على سائق السيارة الذي تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة.
المصدر
رويترز
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