الخميس 21 سبتمبر 2017 10:17
شاهد: منزل يتعرض لانفجار غريب في لوس أنجليس
انفجر منزل في حي لوس أنجليس في كانوجا بارك بولاية كاليفورنيا الأمريكية، الأربعاء، ولم يتضح بعد سبب الانفجار.
كما لم يتضح ما اذا كان أحد قد أصيب بجروح خطيرة، ولكن كانت هناك تقارير أولية عن إصابة شخص واحد.
وأظهرت لقطات جوية آثار الانفجار، والحطام المنتشر في جميع أنحاء الفناء وعلى المنزل المجاور.
وتم الإبلاغ عن الانفجار بعد الساعة 3 مساء بتوقيت المحيط الهادي (2200 بتوقيت غرينتش).
وهرع رجال الإطفاء وطواقم الطوارئ لمكان الحادث بعد وقت قصير من الإبلاغ.
المصدر
رويترز
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