الأحد 13 يناير 2019 10:56
شاهد: منزل "مقلوب" ينتظر زواره في أوردو التركية
أنشأت بلدية ولاية أوردو شمالي تركيا، منزلًا مقلوبًا بهدف تعزيز السياحة في الولاية التي يقصدها السياح المحليين والأجانب بكثرة.
فيلا مقلوبة:
- المنزل صُمم على شكل فيلا، حيث احتوى على كل أنواع الأدوات والأثاث المنزلية ولكن بالشكل المقلوب، وتم تلوين مظهره الخارجي باللونين الأبيض والأرغواني.
- المنزل بنى في قضاء "ألتن أوردو" التابع لولاية أوردو التركية، وتكلّف قرابة 520 ألف ليرة تركية (95 ألف دولار أمريكي).
الرابع من نوعه:
- عمر طارانجي مدير الشركة التي تولت بناءه، قال إن المنزل يعتبر الرابع من نوعه في تركيا.
- طارانجي أضاف أن مساحة المنزل تبلغ 192 متر مربع، وأنه يتكون من طابقين.
- عمر أوضح أن المشروع انتهى بشكل كبير وتم تسليمه، إلا أن هناك بعض الأعمال المتبقية تتعلق بمحيط المنزل.
- مدير الشركة أشار إلى أن المنزل المقلوب بدء يستقطب السياح من الآن، حيث يرغب الكثير من الزوار رؤية المنزل من الداخل.
استقطاب السائحين:
- منطقة البحر الأسود شمالي تركيا، المشهورة بطبيعتها الخضراء الخلابة، تستقطب سائحين عربًا بوتيرة متزايدة، لا سيما في فصل الصيف.
- أعداد السائحين العرب وخاصة الخليجيين الوافدين إلى المنطقة، سجلت زيادة كبيرة في الأعوام الخمسة الأخيرة.
- السائحون يحرصون على زيارة ولاية أوردو، فهي من أبرز الوجهات السياحية على البحر الأسود.
- الهضاب والمرتفعات الجبلية، تمثل مقصدًا للسائحين في فصل الصيف للترويح عن أنفسهم، فضلًا عن الشلالات والشواطئ السباحية.
المصدر
الأناضول
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