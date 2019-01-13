شاهد: منزل "مقلوب" ينتظر زواره في أوردو التركية

أنشأت بلدية ولاية أوردو شمالي تركيا، منزلًا مقلوبًا بهدف تعزيز السياحة في الولاية التي يقصدها السياح المحليين والأجانب بكثرة.

فيلا مقلوبة: المنزل صُمم على شكل فيلا، حيث احتوى على كل أنواع الأدوات والأثاث المنزلية ولكن بالشكل المقلوب، وتم تلوين مظهره الخارجي باللونين الأبيض والأرغواني.

المنزل بنى في قضاء "ألتن أوردو" التابع لولاية أوردو التركية، وتكلّف قرابة 520 ألف ليرة تركية (95 ألف دولار أمريكي). منزل "مقلوب" ينتظر زواره في أوردو التركية (الأناضول) الرابع من نوعه: عمر طارانجي مدير الشركة التي تولت بناءه، قال إن المنزل يعتبر الرابع من نوعه في تركيا.

طارانجي أضاف أن مساحة المنزل تبلغ 192 متر مربع، وأنه يتكون من طابقين.

عمر أوضح أن المشروع انتهى بشكل كبير وتم تسليمه، إلا أن هناك بعض الأعمال المتبقية تتعلق بمحيط المنزل.

مدير الشركة أشار إلى أن المنزل المقلوب بدء يستقطب السياح من الآن، حيث يرغب الكثير من الزوار رؤية المنزل من الداخل. المنزل صُمم على شكل فيلا (الأناضول) استقطاب السائحين: منطقة البحر الأسود شمالي تركيا، المشهورة بطبيعتها الخضراء الخلابة، تستقطب سائحين عربًا بوتيرة متزايدة، لا سيما في فصل الصيف.

أعداد السائحين العرب وخاصة الخليجيين الوافدين إلى المنطقة، سجلت زيادة كبيرة في الأعوام الخمسة الأخيرة.

السائحون يحرصون على زيارة ولاية أوردو، فهي من أبرز الوجهات السياحية على البحر الأسود.

الهضاب والمرتفعات الجبلية، تمثل مقصدًا للسائحين في فصل الصيف للترويح عن أنفسهم، فضلًا عن الشلالات والشواطئ السباحية.