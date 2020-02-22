بريطانيا
السبت 22 فبراير 2020 21:01

شاهد: مناورة خطرة لسائق شاحنة مخالف على طريق سريع

قام سائق شاحنة بمناورة خطرة وحادة عكس الاتجاه على أحد الطرق السريعة في بريطانيا بعد دخوله إلى الطريق من أحد المخارج.

والتقطت كاميرات المراقبة على الطريق الشهر الماضي سائق الشاحنة الضخمة وهو يسير عكس الاتجاه ليهبط من أحد الجسور ويدخل الطريق مستخدما أحد المخارج قبل أن يتوقف لوقت بسيط.

وقام السائق بمناورة خطرة للالتفاف بشكل حاد للسير بشكل صحيح.

وصدر حكم بسجن السائق المخالف 6 أشهر وحرمانه من القيادة لخمسة عشر شهرا.

المصدر
رويترز
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