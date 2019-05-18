السبت 18 مايو 2019 15:42
شاهد| مناشدة من أحد أبناء قبيلة آل مرة للملك سلمان: طفح الكيل
تداول رواد المنصات مقطعا مسجلا لعبد الله المري، الذي قال إنه يتحدث باسم قبيلة آل مرة في الخليج العربي، يناشد فيه العاهل السعودي بإعطاء آل مرة حقوقهم ومنها السماح للعائلات بالتواصل.
وأشار إلى أن آل مرة كانوا ضحية المقاطعة مع قطر وأنهم تضرروا من تلك المقاطعة على حد وصفه، وذلك في تسجيل نشر على يوتيوب.
أبرز ما ورد في الرسالة
- أتكلم باسم قبيلة آل مرة في الخليج جميعا.
- تضررنا من المقاطعة التي وقعت بين أبناء دول مجلس التعاون.
- لا نتدخل في السياسة ولا نعترض على سياسة أي دولة.
- قبيلة آل مرة همشت وشردت وتناحرت فيما بينها بسبب الأزمة.
- خسرت أقرب الناس إلى نفسي بسبب السياسة.
- نداءنا لك يا خادم الحرمين الشريفين أن تفرجوا عن بعض حقوق آل مرة، أولها فتح منفذ سلوى لصلة الأرحام ولقاء العائلات.
- آل مرة ولاؤهم لبلدانهم التي ينتمون لها ومواقفهم مشرفة مع جميع الحكومات.
- شاءت الأقدار أن نكون ضحية لهذه المقاطعة، فداء للعبة السياسية.
- شردتونا بسياساتكم يا حكام الخليج. نحن في ذمتكم، لكن طفح الكيل. نريد إعادة اللُحمة مرة أخرى.
- القطريون يحتاجون إلى زيارة بيت الله الحرام في رمضان.
- تضررنا نفسيا وحدثت حالات طلاق بين الأزواج جراء الأزمة.
- نحن صابرون ومحتسبون، كل تحت راية ملكه أو أميره.
- أهل قطر لم أر منهم إلا كل خير. أكرمونا ولم نسمع منهم ما يضر ولم أشعر بأي أزمة معهم.
الأزمة الخليجية
- قطعت دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) علاقاتها مع دولة قطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017.
- فرضت الدول الأربع حصار بريا وجويا وبحريا على قطر، وطردت الرعايا القطريين من أراضيها، كما طلبت من مواطنيها المقيمين في قطر مغادرتها خلال شهر رمضان الماضي، وهو ما أدى إلى تمزق اجتماعي لآلاف العائلات الخليجية. بالتوازي مع حملة إعلامية ضد الدوحة.
- عاشت الأزمة فصولا عدة من التصعيد، كان أخطرها ما كشفه أمير الكويت خلال زيارته لواشنطن قبل عامين، عندما أشار إلى أن الدول الأربع كانت تنوي القيام بعمل عسكري ضد قطر.
المصدر
الجزيرة مباشر
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