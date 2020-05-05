مصر
الثلاثاء 5 مايو 2020 21:14

شاهد: ممثل مصري يثير سخرية بعد فيديو يمجد فيه الجيش من مطبخ منزله

أثار مقطع فيديو نشره الفنان المصري، شريف منير، موجة من السخرية على شبكات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد نشره مقطع فيديو يتحدث فيه عن الجيش وسيناء من مطبخ منزله.

وظهر منير في المقطع قبل أيام وهو يرتدي الزي العسكري "المموه" ويتحدث من مطبخ منزله، واضعا علم مصر على سارية في الخلف منه.

ووجه منير رسالة لمن وصفهم "بالإرهابيين" في سيناء، عقب التفجير الأخير في مدينة بئر العبد قائلا: " أوعوا تفتكروا أننا خايفين .. الشعب المصري كله جيش".

وشكك مغردون في جدية حديث الفنان منير، خاصة بعد وضعه العلم المصري في المطبخ، فيما اعتبر آخرون حديث منير مجرد عملية تدريب قبل الخوض في فيلمه الجديد.

والخميس الماضي، قال المتحدث العسكري المصري إن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى المدرعات جنوب مدينة بئر العبد، مما أسفر عن سقوط ضابط وضابط صف وثمانية جنود بين قتيل وجريح.

وتتعرض قوات الجيش والأمن المصرية في شمال سيناء لهجمات غالبا ما يتبناها تنظيم ولاية سيناء الذي يعلن انتماءه لتنظيم الدولة الإسلامية، وفي مطلع عام 2018 بدأ الجيش عملية عسكرية واسعة قال إنه قتل خلالها عشرات المسلحين.

المصدر
الجزيرة مباشر
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