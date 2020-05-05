شاهد: ممثل مصري يثير سخرية بعد فيديو يمجد فيه الجيش من مطبخ منزله
وظهر منير في المقطع قبل أيام وهو يرتدي الزي العسكري "المموه" ويتحدث من مطبخ منزله، واضعا علم مصر على سارية في الخلف منه.
ووجه منير رسالة لمن وصفهم "بالإرهابيين" في سيناء، عقب التفجير الأخير في مدينة بئر العبد قائلا: " أوعوا تفتكروا أننا خايفين .. الشعب المصري كله جيش".
وشكك مغردون في جدية حديث الفنان منير، خاصة بعد وضعه العلم المصري في المطبخ، فيما اعتبر آخرون حديث منير مجرد عملية تدريب قبل الخوض في فيلمه الجديد.
انا دلوقتي اتأكدت من شريف منير لما قالها مرة ف برنامج ان حياته كلها بتتم ف المطبخ— ~Alaa~ (@luuluukhattab) May 4, 2020
جوز بنته اتقدمله ف المطبخ .عايزين ايه اكتر من كدا https://t.co/csOh9rCDq5
والخميس الماضي، قال المتحدث العسكري المصري إن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى المدرعات جنوب مدينة بئر العبد، مما أسفر عن سقوط ضابط وضابط صف وثمانية جنود بين قتيل وجريح.
هو استاذ شريف منير حطت علم مصر ليه ف المطبخ 🙄🤔— 𝔩𝔲𝔨𝔞 𓋹 (@budz_bunny_) May 4, 2020
وتتعرض قوات الجيش والأمن المصرية في شمال سيناء لهجمات غالبا ما يتبناها تنظيم ولاية سيناء الذي يعلن انتماءه لتنظيم الدولة الإسلامية، وفي مطلع عام 2018 بدأ الجيش عملية عسكرية واسعة قال إنه قتل خلالها عشرات المسلحين.
شريف منير لما طلع في ولاد العم مكانش بيمثل, هي دي طريقته فعلا في الكلام بس اقنعوه ان اسرائيل هي مصر https://t.co/B2a9uhsSuB— Elissa stan account (@baselket) May 4, 2020
لمّا يبقى المغرب فاضل عليه عشر دقايق وانت لسّا مخلّصتش الفطار pic.twitter.com/G09u40vWFv— Ahmedthanaa (@Ahmedthanaa1) May 4, 2020
كريم عبدالعزيز قالهاله في ولاد العم الحقيقه ان كل فرد في الشعب الاسرائيلي فرد في الجيش ودا خوف مش قوه— sEعDaوزيربترول تويتر (@_seada_) May 4, 2020
حد يسكت شريف منير عشان مش ناقصه افخاي ادرعاي يتريق عليه بالعلم اللي جنب صنيه البطاطس دا https://t.co/WgBgYthGtD
ڤيديو ناري للفنان شريف منير بعد انتصارة في حرب ال 73 حله https://t.co/DPwwb2xR6g— Adham Adam (@AdhamAd37320321) May 4, 202
شريف منير كنت بحترمه لغايه ما قرر— روح (@dinaeldawy) May 3, 2020
يقلنا نعمل ايه وما نعملش ايه في فيديوهات
حد يقوله دا تبع السوشيال ميديا اللي بيهاجمها 😒
جندي مقاتل شريف منير سلاح المطبخ يا فندم pic.twitter.com/Oh8gDXklW2— الواقــــع فســــــتك (@Fastoukiii) May 3, 2020
شريف منير قفش فار في مطبخ بيته تقريبا وبيحتفل بالنصر— م 💭 (@Helium_22) May 3, 2020
هو ليه شريف منير مصور الفيديو فى المطبخ اصلا و ازاى العلم جانب البوتاجاز !؟ انا اسفة بس اى حد ممكن يفهمه انه هزلى!!!— Zeinobia is at home 🏡 (@Zeinobia) May 3, 2020
حدّ يقول لـ #شريف_منير أطوع وامسك سلاح وروح حارب #الخوارج في سيناء حتى نحتسبك شهيد زي جندنا في #سيناء #بئر_العبد— AHMED LAMPA (@ahmedlampa1) May 2, 2020
بلاش تمثيل ومزيدات على حساب شهداء مصر pic.twitter.com/MyZwS0Hq6q
شريف منير عامل فيديو من المطبخ وحاطط علم مصر وراه وفي الحقيقه مش عارف اخده بأي جديه بخلفية البوتجاز ديه 😁— چورچ® (@georgesoleman) May 2, 2020
شريف منير عامل فيديو بيتكلم فيه عن الجيش و لابس تيشيرت مموه لا مش دي المشكلة عادي المشكلة انه قاعد ف المطبخ وحاطط وراه علم مصر !!! pic.twitter.com/sHNpfzfGcZ— Haiedy (@fuckoffhoney2) May 2, 2020
البطل شريف منير قائد كتيبة ١٠١ مطبخ pic.twitter.com/Od9FRilAt6— Abd Elrahman Salah (@Masouny) May 3, 2020