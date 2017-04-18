الأردن
الثلاثاء 18 أبريل 2017 17:47

شاهد: ملك الأردن يحمل السلاح ويقود قواته في تدريب عسكري

شارك عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بنفسه في تدريب عسكري بالذخيرة الحية.

ونشر الديوان الملكي الأردني على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك (الثلاثاء) مقطعا مصورا من التدريب العسكري، ويظهر فيه الملك عبد الله وهو يشارك مع مجموعة من الجنود في التدريب؛ حيث يقومون باقتحام ما يبدو أنه مقر للعدو، ويقومون بإطلاق النار وإلقاء قنبلة يدوية على مقر العدو.

ولم يذكر الديوان الملكي الأردني موقع إجراء التدريب العسكري أو توقيته.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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الملك عبد الله الثاني
تدريب عسكري
الديوان الملكي الأردني

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