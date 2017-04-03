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الاثنين 3 أبريل 2017 11:05

شاهد: ملاكمة بين "كنغرين" على طريقة البشر

حصدت لقطات مذهلة وطريفة لملاكمة بين كنغرين على طريقة البشر، نحو 3 ملايين مشاهدة في أقل من 3 أيام على نشره بصفحة "UNILAD" على موقع فيسبوك.

وأظهرت اللقطات المدهشة، اثنين من حيوان الكنغر، يتشاجران مع بعضهما البعض كما لو كانا ملاكمَينِْ من البشر في مباراة حرة، ولكن تلك المرة داخل مملكة الحيوان.

وظهر الكنغران وهما يقفان على الأرجل الخلفية ويأخذان وضع الاستعداد للملاكمة، ثم يتبادلان اللكمات والركلات وحتى تبادل الأمكنة كما يفعل البشر تمامًا، في مشهد رائع غزا مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر
الجزيرة مباشر
فيسبوك
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