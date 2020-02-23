السودان
الاثنين 24 فبراير 2020 00:07

شاهد: ملازم سوداني يروي أسباب إحالته للتقاعد من الجيش السوداني

تداول ناشطون فيديو للملازم أول محمد صديق وضح فيه الاتهامات التي وجهت إليه من قبل القوات المسلحة السودانية وإحالته للمعاش بعد دعمه للثورة والمتظاهرين.

وقال صديق عن التهمة التي وجهت له فيما يتعلق بالاعتداء على عدد من ضباط الشرطة، إن ذلك قد حدث نتيجة استفزازات من قبل هؤلاء الضباط، مضيفا أنه تلقى عقوبة من قائد وحدته فيما يخص هذه التهمة، وأن تقرير مجلس التحقيق أدان ضباط الشرطة وأوقفه لعدة أيام.

وكانت القوات المسلحة السودانية وعقب إحالة عدد من الضباط إلى الصالح العام ومن بينهم الملازم محمد صديق أصدرت بيانا بررت فيه فصل الملازم محمد صديق بأنه خالف التعليمات أكثر من مرة بالإضافة لاتهامه بقضايا جنائية من بينها الاعتداء على ضباط الشرطة.

وقابل الناشطون نبأ إحالة صديق للمعاش بغضب كبير، إذ ارتبط عند السودانيين بحماية المعتصمين، حيث كان من أوائل الذين انضموا للاعتصام من القوات المسلحة.

وكانت القوات المسلحة السودانية، أعلنت في بيان عبر فيسبوك يوم الثلاثاء الماضي، إحالة عدد من الضباط من رتبة عقيد حتى ملازم إلى التقاعد، من بينهم الملازم أول محمد صديق.

 

 

للمزيد

بعد حذف بيان البرهان.. الجيش السوداني يؤكد إحالة الملازم محمد صديق للمعاش
إحالة ضباط بالجيش السوداني للتقاعد بينهم مؤيدون للثورة (فيديو)
المصدر
الجزيرة مباشر
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السودان
ملازم أول محمد صديق
القوات المسلحة السودانية

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