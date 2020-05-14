شاهد: مقيم مصري في قطر يصف حجره الصحي "المجاني" بأحد فنادق الدوحة
وقال المواطن المصري: "هذا أول يوم لي في الحجر الصحي في فندق موفنبيك بدوحة الخير، وهذه الغرفة كلها للعبد الفقير لله بدون ولا مليم (مجانا)"، مشيرا إلى أن فنادق الحجر الصحي كلها في قطر بالمجان للمواطن وغير المواطن.
ولاقى مقطع الفيديو تداولا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، والتي أشادت في مجملها بعدم التمييز في التعامل بين المواطن القطري والمقيم.
ماذا قال مقيم مصري عن #الحجر_الصحي في #قطر ..؟#كوفيد_19 #كورونا #الحجر_المؤسسي pic.twitter.com/U0i53EsUdc— جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 13, 2020
وأعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، تسجيل ألف و733 إصابة، وتعافي 213 مريضا.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 28 ألفا و272، بينها 14 وفاة، و3 آلاف و356 متعافيا.
#فيروس_كورونا #كورونا_قطر#كورونا_مصر— بندر آل شافي (@Bandaralshafi) May 13, 2020
رسالة من مقيم مصري في الحجر الصحي في #قطر الذي لا يميز في التعامل بين #قطري_و_مقيم ..
وهذا ماذكره سمو الأمير عندما قال :#افتخر_بشعبي_والمقيمين 👉
✌️🇶🇦✌️🇶🇦 pic.twitter.com/i3zUDmkMo9
ولا توجد علاقات دبلوماسية بين قطر ومصر في ظل الأزمة الخليجية التي بدأت بقطع القاهرة والسعودية والإمارات والبحرين عام 2017، علاقاتها مع الدوحة بزعم دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة معتبرة أنها محاولة للسيطرة على القرار السيادي، داعية لحل الأزمة عبر "حوار غير مشروط".
مصري مقيم في الدوحة يدخل الحجر الصحي، داخل فندق 5 نجوم بدون دفع ريال واحد.— Ahmed Yousef (@AhmedYousef73) May 14, 2020
نسأل الله له تمام الشفاء والعافية، وأن يوسع على قطر، دولة تحترم الإنسان.#كن_إنسانا https://t.co/IiLvixUNWR
قطر بلد خير واهلها اهل خير واميرها امير خير وربنا يديم الخير مصري مقيم في قطر ومشفتش الا الخير ، انا عاشق ل قطر كما انا عاشق لمصر بلدي وربنا يكتب الخير ويهدي الجميع— mohamed shawaly (@mohamedshawaly) May 14, 2020