منوعات
السبت 24 يونيو 2017 11:15

شاهد: مقهى للقطط في تشيلي

يتمتع مقهى القطط في العاصمة التشيلية سانتياغو، بشعبية كبيرة، إذ اجتذب محبي القهوة وكذلك عشاق القطط.

كان أول مقهى خاص بالقطط قد افتتح في اليابان ثم انتقلت الفكرة لأوربا والولايات المتحدة، والفكرة هي جذب الناس إلى المقهى وإيقاعهم في حب القطط وبالتالي تكرار الزيارة للاستمتاع بالقهوة والقطط معًا بل واصطحابها للمنزل أيضًا.

فيكتوريا البالغة من العمر 4 سنوات، لبت والدتها رغبتها بشراء قطين أسمتهما "ميمي" و"أبولو" من داخل المقهى.

لا يستطيع زوار المقهى اصطحاب قططهم الخاصة بهم معهم، حتى لا تتسبب في مشكلات مع القطط الأخرى المتواجدة في المقهى.

وكل ثلاثة أشهر، يتم جلب القطط وإنقاذها من الشارع لتبقى في المقهى، مما يتيح لهم فرصة لتبنيها بعد إجراء فحص لها.

يتم تقديم الطعام النباتي اللذيذ أيضا في المبنى، الذي يتم إعداده في غرفة منفصلة حيث تتجول القطط، جنبا إلى جنب مع مواد متنوعة لرعاية القط.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
مقهى القطط
تشيلي
تبني
استمتاع
قهوة
قط

اقرأ أيضا

Thumbnail
إيكاو تعقد جلسة خاصة بشأن حظر الطيران القطري
Thumbnail
شاهد: انهيار أرضي يدفن قرية جبلية بالصين

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة