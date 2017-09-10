شاهد: مقهى للقطط الضالة على متن قطار في اليابان
وكان حوالي ثلاثين من القطط يتجولون بحرية على متن قطار متحرك، حيث اختلط بعض الركاب بمداعبة القطط بينما كان الآخرون يتمتعون بصناديق الغداء والشاي.
وقال ميكيكو هاياشي، وهو راكب من هيوغو يمتلك قطين كانا مضربين، إن هذا الحدث هو وسيلة فعالة لزيادة الوعي بالقطط الضالة والوضع الذي يعيشون فيه.
وقد سافر كيوكو سوزونو، وهو راكب آخر يملك القطط، من طوكيو فقط لحضور هذا الحدث.
وقد أقيم هذا الحدث، الذي استضافته شركة سكة حديد يورو المحدودة ومقهى قطط الحرم الجامعي، لإذكاء الوعي بشأن إعدام القطط الضالة.
وعلى الرغم من أن عدد القطط التي اعترفت بها في الملاجئ وألغيت، قد انخفض بشكل كبير على مدى السنوات الأخيرة، وبعضها يهدف إلى عدم إعدام القطط على الإطلاق.
وانخفض عدد القطط في اليابان الذين دخلوا الملاجئ بحوالي 70% من 237246 في عام 2004 إلى 72624 في عام 2016، ما أدى أيضا إلى انخفاض عدد القطط التي اختفت من 238.929 في عام 2004 إلى 45.574 في عام 2016.
وفى محافظة غيفو، تم إخراج 668 قطط، حوالى 80% من القطط، العام الماضي، وفقا لما ذكرته وزارة البيئة.
ورغم أن الكلاب هي أكثر شعبية من القطط في اليابان، ولكن بيانات جمعية الحيوانات الأليفة تدل على أن ملكية القط في ارتفاع، ويبلغ عدد السكان الذين يأوون القطط الآن 9.8 مليون نسمة.