هوايات غريبة
الجمعة 28 يوليو 2017 14:32

شاهد: مقهى" كاتبوشينو" يفتح أبوابه لرواده من القطط والكلاب

عندما يكون الجو ماطرا وعاصفا في ميانمار، فإن مدينة يانغون تشهد نوعا جديدا من الرفاهية ينفتح للحيوانات، متمثلة في افتتاح مقهى خاص بها تجد فيه كل أنواع الراحة.

ففي داخل يانغون 'كاتبوشينو كافيه' تتناثر الزبائن في جميع أنحاء الغرفة، البعض في سلال في حين أن البعض الآخر يجلس على كراسي براقة وحواشي رقيقة والبعض يرمق بعين نصف مفتوحة في حين يصدر آخرون أصوات زمجرة.

هذا الاتجاه، المتمثل في مقاهي الحيوانات والذي يشيع بالفعل في العواصم الآسيوية مثل طوكيو وبانكوك هو الأحدث في ميانمار منذ نهاية حكم المجلس العسكري في عام 2011.

وبدأت هذه المراكز في الظهور لخدمة الطبقة المتوسطة المتنامية وتزايد عدد السكان الوافدين، وبينما القطط والكلاب الضالة مشهد مألوف في شوارع المدينة، فإن عدد قليل من السكان لديهم مساحة، الوقت أو المال لاستضافة الحيوانات الأليفة في منازلهم ضيقة بالفعل.

وعلى الجانب الآخر من المدينة، وهناك متجر آخر يأخذ نهجا آخر باستضافة أنواع عديدة من الكلاب ويقول مالك المقهى إنه استوحى الفكرة من مقهى مماثل في بانكوك.

المصدر
الجزيرة مباشر
فرانس برس
كلمات مفتاحية
يانغون
مقهى
قطط
كلاب
ميانمار
المجلس العسكري

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