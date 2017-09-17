شاهد: مقهى في القاهرة للسيدات فقط
وتقول دعاء السيد صاحبة المقهى إن الفكرة الأساسية في المقهى هي إتاحة الفرصة للسيدات والفتيات للجلوس في مكان يمكن لهن فيه خلع الحجاب أو النقاب والشعور بالأمان والراحة مع صديقاتهن بدون الشعور بأي إحراج.
وأشارت دعاء إلى أن التدخين ممنوع داخل المقهى من أجل الحفاظ على صحة الزبائن.
ويشهد المقهى إقبالا من جانب سيدات وفتيات من أعمار مختلفة إلى المقهى للتحدث وتناول الطعام والشراب، وتأتي بعض السيدات بصحبة أطفالهن.
وأثار المقهى إعجاب الزبونات، فقالت إحداهن إنها تحب المكان لأن بإمكانها خلع نقابها فيه، بينما قالت أخرى إن والدها أصبح مؤيدا للمقهى أكثر منها إذ أنه يكون مطمئنا أكثر عليها إذا ذهبت لهذا المقهى وليس المقاهي الأخرى المختلطة التي لا يشعر بالراحة إذا ذهبت إليها.
وتقول زبونة أخرى إنها تود لو انتشرت مثل هذه المقاهي بشكل أكبر في العاصمة المصرية، لأنها تمنحهن شعورا بالراحة والأمان.