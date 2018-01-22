العراق
الاثنين 22 يناير 2018 09:57

شاهد: مقهى عراقي خاص للمثقفين ومحبي القراءة

افتتح مواطن عراقي مقهى في مدينة الفلوجة غربي بغداد، يعنى بالنخب المثقفة من وراد المطالعة والتصفح بهدف جذب الناس للقراءة بعيدًا عن صخب الحياة وزحمة الأعمال.

وكانت الحياة قد عادت إلى مدينة الفلوجة عقب استعادتها من سيطرة تنظيم الدولة، لكن آثار الدمار في أرجاء المدينة وبناها التحتية لا تزال حاضرة، إذ تعرضت المراكز التعليمية والثقافية للدمار جراء المعارك التي لم تترك شيئًا.

ونتيجة لذلك قرر حقي الراوي خوض تجربة ثقافية ضمن مقهى بسيط يحفز السكان على المطالعة ويعوض القراء عن خسارة المكتبة المركزية، فأسس مقهى يضم مئات الكتب المختلفة في الأدب والشعر والرواية وغيرها من الكتب التي تلقى اهتمام الزائرين.

يقول الراوي إنه وجد المكتبة العاملة قد دمرها تنظيم الدولة وتحول موقعها الآن إلى مركز تجاري فأراد أن يصنع البديل للمدينة، فأسس "ملتقى النخب المثقفة للقهوة الشقراء" الذي يضم الكتب العلمية والأدبية الثقافية.

ويحل الكتاب في هذا المقهى محل وسائل اللهو والتدخين التي باتت سمة معظم المقاهي، فقد وضعت بدلا منها الكتب والمطبوعات كخطوة للاستمتاع بالقراءة وتنشيط العقل بعيدا عن أجواء المقاهي التقليدية التي تعج بأصوات زهر النرد وطقطقات الدومينو لينفرد ذلك المقهى بتجربة جديدة من نوعها نالت استحسان رواده على مختلف ثقافاتهم وأعمارهم.

وبطبيعة الحال فإن القهوة العربية لا تغيب أيضًا عن هذا المقهى، فهي تعتبر إحدى العادات الموروثة عن القبائل في مناطق بغرب العراق وجنوبه حيث تقع الفلوجة، وبالإضافة إلى القهوة تقدم المشروبات الساخنة والباردة وكذلك الحلويات المحلية المميزة للزبائن الذين يقبلون على هذا الملتقى حتى من خارج المدينة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الجزيرة
كلمات مفتاحية
مقهى خاص
عراقي
الفلوجة
محبي القراءة
رواد المطالعة
النخب المثقفة
قهوة
مكتبة

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: قرية صربية تضم منازل فاخرة لكنها خاوية من السكان
Thumbnail
نتنياهو يحتفي بـ"بينس" والنواب العرب يقاطعون زيارته

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم