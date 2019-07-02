شاهد: مقعدون فلسطينيون يقدمون عروضا لرقصة الدبكة في غزة

على الرغم من أنها قعيدة على كرسي متحرك فإن الفلسطينية عبير الهركلي، التي تقيم في غزة، لم تتخل عن محاولاتها لإقناع مواطني بلدها بأدائها المبهر في رقصة الدبكة.

مع أن رقصة الدبكة التقليدية الفلسطينية تتضمن خطوات متزامنة، تعتمد بشكل أساسي على حركة القدمين، فإن شغف عبير (25 عاما) بأدائها أقنع مدربا للرقصة بأن يستبدل تلك الخطوات بحركات للأكتاف والأيدي. أول فرقة على كراسي متحركة تقود عبير حاليا أول فرقة للدبكة الشعبية على الكراسي المتحرّكة، تضم عشرة أفراد، في قطاع غزة المحاصر.

قابلت عبير أعضاء فرقتها ومدرب الدبكة هاني فطاير (28 عاما) في نادي السلام الرياضي لذوي الإعاقة، وهو منشأة تقدم خدماتها حصريا لذوي الاحتياجات الخاصة.

يهدف النادي، الذي تأسس في 2004، إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الرياضات المختلفة. تجاهلت عبير على مدى سنوات "نظرة الشفقة" التي تراها في عيون من حولها وسعت لتحقيق حلم طفولتها بأن تصبح راقصة دبكة محترفة.

تتدرب عبير، الحاصلة على درجة جامعية في العلاقات العامة والإعلام، وأعضاء فرقتها على رقصة الدبكة منذ عشرة أشهر.

يوضح المدرب هاني فطاير أن تعديل رقصة الدبكة بما يناسب وضع المقعدين كان تحديا في البداية.

تتضمن خطط عبير المستقبلية تقديم عروض مع فرقتها في مناسبات وأنشطة بأنحاء غزة على الرغم من عدم رضا البعض عما تقدمه هي وفرقتها من عروض.

