القدس القديمة
الأحد 4 يونيو 2017 19:54

شاهد: مقدسيون يحيون ليالي رمضان بإضاءة فانوس ضخم

مقدسيون يحيون ليالي رمضان بإضاءة فانوس ضخم
مقدسيون يحيون ليالي رمضان بإضاءة فانوس ضخم
على قرع الطبول يحتشد فلسطينيون في مدينة القدس القديمة من أجل إضاءة فانوس ضخم خاص بشهر رمضان.

ويبلغ ارتفاع الفانوس عشرة أمتار مما يجعله الأضخم في المدينة المقدسة.

وقال أسامة أبو عرفة مسؤول البرامج في مؤسسة رؤيا وهو أحد منظمي هذا الحدث إن الهدف منه هو جمع الناس معا للاحتفال بشهر رمضان.

وتحتشد أُسر لالتقاط صور (سيلفي) بجانب الفانوس الضخم والاندماج في الجو الاحتفالي.

وتأتي عملية إنارة الفانوس في إطار عدة أحداث ثقافية وأنشطة تُقام في القدس الشرقية خلال شهر الصوم.

وصنع هذا الفانوس بمشاركة عدد من المؤسسات الخيرية وبمساعدة متطوعين وتمويل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

        

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
القدس القديمة
فانوس رمضاني
أنشطة ثقافية
سكان القدس
شهر رمضان الفضيل

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