الاثنين 17 يوليو 2017 09:14
شاهد: مقتل 9 من عائلة واحدة في سيول بولاية أريزونا الأمريكية
قال مسؤولون إن ما لا يقل عن تسعة أشخاص غرقوا في أحد أنهار ولاية أريزونا الأمريكية نتيجة سيول تلت هطل أمطار غزيرة على المنطقة.
وأوضح مسؤولو الشرطة في المنطقة إن عائلة كانت تخيم على ضفاف نهر فيرد، على بعد نحو 145 كيلومترا شمال شرقي مدينة فينيكس، عندما فاجأتهم السيول وسحبت 14 شخصا منهم.
وقال رون ساتلماير رئيس إدارة إطفاء الحرائق إن السلطات تبحث عن شخص واحد على الأقل مفقود.
ولم يذكر مكتب رئيس الشرطة تفاصيل بشأن القتلى أو المفقودين، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن طفلين على الأقل كانا من بين القتلى.
المصدر
وكالات
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