الأحد 10 نوفمبر 2019 19:59
شاهد: مقتل 8 في تفجير شمال شرقي سوريا
قالت وزارة الدفاع التركية ومسعفون محليون إن ثمانية أشخاص قتلوا إثر انفجار قنبلة، الأحد، في منطقة تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية معارضة متحالفة معها في شمال شرق سوريا.
التفاصيل
- الانفجار وقع في بلدة سلوك جنوب شرق بلدة تل أبيض التي سيطرت عليها تركيا في عملية عسكرية بدأت قبل شهر.
- تقع سلوك على بعد عشرة كيلومترات من الحدود السورية التركية.
- موظفو إغاثة قالوا إن شاحنة صغيرة انفجرت خارج مخبز هناك.
- تركيا أنحت باللوم في التفجير على المسلحين الأكراد.
خلفيات
- تركيا أوقفت تقدمها العسكري بعدما أبرمت اتفاقات مع الولايات المتحدة ودعت روسيا إلى انسحاب وحدات حماية الشعب لمسافة 30 كيلومترا من الحدود السورية مع تركيا.
- بدأ الجنود الأتراك ومقاتلون من المعارضة السورية التوغل لتطهير المنطقة الحدودية من "وحدات حماية الشعب الكردية" التي تصنفها أنقرة "منظمة إرهابية" بسبب صلاتها مع حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا في جنوب شرق تركيا.
- كانت "وحدات حماية الشعب" العنصر الرئيسي في "قوات سوريا الديمقراطية" الحليف الرئيسي لواشنطن في قتال "تنظيم الدولة" في سوريا.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعرض لانتقادات في الداخل بعد إعلانه سحب قواته والذي اعتبر بمثابة إعطاء الضوء الأخضر للتوغل التركي.
- أردوغان قال إن موسكو وواشنطن لم تفيا بالتزاماتهما بموجب اتفاقات أبرمت الشهر الماضي بشأن انسحاب وحدات حماية الشعب من المنطقة الحدودية وقال إن تركيا قد تستأنف الهجوم إذا لم يتم الالتزام بالاتفاقات.
- أردوغان تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا، السبت، ومن المقرر أن يجتمع مع ترمب في واشنطن يوم الأربعاء.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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