الاثنين 11 سبتمبر 2017 21:07
شاهد: مقتل 8 بينهم مسلح في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية
قالت السلطات إن مسلحا قتل سبعة أشخاص في منزل بإحدى ضواحي دالاس مساء الأحد (10 من سبتمبر/أيلول) قبل أن تقتله الشرطة في موقع الحادث.
ووقع إطلاق النار في بلانو بشمال دالاس.
وقال ديفيد تيلي المتحدث باسم إدارة شرطة بلانو إن ضابطا قتل المهاجم بعد تبادل لإطلاق النار. ولم يصب الضابط.
وعثر على سبعة قتلى داخل المنزل في بلانو. ونقل جريحان لمستشفى محلي لتلقي العلاج.
ولم ترد أية معلومات بعد عن علاقة المشتبه به بالضحايا.
المصدر
رويترز
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