الأحد 11 فبراير 2018 19:04
شاهد: مقتل 5 في ضربات جوية للنظام السوري في دوما
نشرت جماعة "الخوذ البيضاء" المعنية بالدفاع المدني لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لما يبدو أنه لحظة توجيه ضربة جوية على منطقة سكنية في دوما ونقل مصابين إلى سيارة إسعاف.
وأسفر قصف طائرات النظام السوري على دوما أمس (السبت) عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 40 آخرين.
وأظهرت لقطات أخرى إطفاء الجماعة لحريق داخل أحد المنازل بعد إحدى الضربات الجوية.
ودكت طائرات النظام السوري بلدة دوما على مشارف دمشق في إطار اشتباكات مُكثفة مستمرة في الغوطة الشرقية منذ أواخر يناير/ كانون الثاني.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية