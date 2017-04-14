المكسيك
الجمعة 14 أبريل 2017 11:05

شاهد: مقتل 24 في اصطدام حافلة بشاحنة وقود

قالت السلطات المكسيكية إن 24 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب تسعة آخرون (الخميس) في اصطدام حافلة بشاحنة وقود جنوب غربي البلاد.

وأضافت السلطات أن الشاحنة انفجرت، ما أدى لإصابة بعض الضحايا بحروق بالغة.

وقال مسؤول في الشرطة الاتحادية في بيتاكالكو في ولاية جيريرو إن رجال الإنقاذ مازالوا يعملون في الموقع.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن بعض الضحايا أصيبوا بحروق بالغة بعد اصطدام المركبتين قرب ساحل المحيط الهادي مشيرا إلى أن سبب التصادم لم يعرف بعد.

وقالت الشرطة إن الحافلة كانت متجهة نحو الساحل عندما اصطدمت بالشاحنة التي انطلقت من ميناء لازارو كارديناس.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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قتلى
حافلة

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