أذربيجان
الجمعة 2 مارس 2018 15:28

شاهد: مقتل 24 شخصا في حريق عيادة للمدمنين بأذربيجان

قتل 24 شخصا على الأقل في حريق اندلع (الجمعة) داخل عيادة لتأهيل المدمنين في العاصمة الأذرية باكو، حسبما أعلنت السلطات.

وأشارت النيابة العامة ووزارات عدة في بيان مشترك إلى أن "الحريق اندلع عند الساعة 06,10 وقضى 24 شخصا". وأضافت أن المبنى مصنوع من خشب.

وأوضح البيان أنه بحسب المعلومات الأولية المتوفرة، يبدو أن مشكلة كهربائية تسببت بالحريق.

وكانت وكالة الأنباء المحلية أفادت في وقت سابق عن وقوع 30 قتيلا في الحريق.

وأضافت أن الضحايا هم مرضى كانوا مقيدين بأسرّتهم، ما جعلهم غير قادرين على الهرب من ألسنة  النار.

وتمكن رجال الإطفاء والإسعاف من السيطرة على النيران في الصباح ويقومون بالتحقيق لتحديد ملابسات الحادث، بحسب ما أفادت الوكالة.

وشهدت أذربيجان إحدى دول القوقاز الصغيرة، حوادث مأساوية عديدة جراء حرائق في مبانيها السكنية أو وسائل النقل العامة.

ففي مايو/أيار 2015، لقي 15 شخصا حتفهم في حريق اندلع في مبنى مؤلف من عدة طبقات في باكو.

وفي 1995، قتل 289 شخصا في حريق شبّ في مترو العاصمة، يعتبر الكارثة الأكثر دموية التي وقعت في مترو في العالم.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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مركز لعلاج المدمنين
حريق

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