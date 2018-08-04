روسيا
السبت 4 أغسطس 2018 20:31

شاهد: مقتل 18 شخصا في تحطم مروحية روسية

ذكرت هيئة الطيران الروسية وخدمات الطوارئ أن 18 شخصا قتلوا بعدما تحطمت طائرة مروحية في منطقة كراسنويارسك في سيبيريا اليوم (السبت).

وقالت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) إن الركاب، وهم عمال كانوا في الطريق لعملهم في محطة لضخ النفط، وأفراد الطاقم الثلاثة لقوا حتفهم عندما اصطدمت الطائرة مي-8 روسية الصنع مع شحنة خاصة بمروحية مجاورة أثناء استكمالهما الإقلاع.

وأضافت الهيئة أن الحادث وقع في منطقة حقل فانكور في شرق سيبيريا. وحقل فانكور هو أكبر حقول النفط في المنطقة وتديره شركة روسنفت الروسية.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن جهات أمنية قولها إنه أمكن تم انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة واللذين لم تلحق بهما أضرار على ما يبدو وسيرسلان إلى موسكو في إطار التحقيقات.

وهبطت الطائرة الأخرى بسلام بعد الحادث.

المصدر
رويترز
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