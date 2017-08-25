روسيا
الجمعة 25 أغسطس 2017 13:38

شاهد: مقتل 17 شخصا إثر سقوط حافلة في البحر الأسود

ذكرت وكالات أنباء روسية أن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا عندما سقطت حافلة في البحر الأسود (الجمعة).

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وزارة الطوارئ الروسية، التي تقوم بعمليات الإنقاذ، إن أكثر من عشرة أشخاص أصيبوا بجراح بينهم خمسة في حالة خطيرة.

وأوضحت شركة أوتيكو بورتسيرفس التي تدير مرفقا للنقل والشحن أن الحادث الذي وقع صباح (الجمعة) نجم عن حدوث عطل في نظام المكابح بالحافلة.

وقالت لجنة تحقيق روسية إن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة سبب الحادث على وجه الدقة.

ونشرت وزارة الطوارئ الروسية صورا، من موقع الحادث على موقعها الالكتروني، تظهر مجموعة من الغواصين على متن زورقين يفتشون حطام الحافلة المنكوبة تحت الماء.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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