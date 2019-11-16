السبت 16 نوفمبر 2019 15:33
شاهد: مقتل 15 مدنيا جراء تفجير في مدينة "الباب" السورية
قال مراسل الجزيرة مباشر إن 15 شخصا على الأقل قتلوا، السبت، جراء هجوم بسيارة مفخخة في منطقة "الباب" شمالي سوريا.
التفاصيل
- هجوم بسيارة مفخخة وقع في محطة الحافلات بمركز مدينة الباب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في منطقة عملية "درع الفرات".
- الهجوم أسفر عن مقتل 15 وإصابة 30 مدنيًا على الأقل، وفق معلومات أولية، وسط مخاوف من زيادة عدد القتلى.
- كما تسبب التفجير باحتراق عدد من السيارات، وأضرار كبيرة في المباني المحيطة.
- هرعت فرق الدفاع المدني إلى المنطقة، فيما بدأت القوات الأمنية بالتحقيق للكشف عن منفذي الهجوم.
- رجحت مصادر ارتفاع حصيلة القتلى، "لوجود أكثر من 33 جريحاً، بعضهم في حالات خطرة".
- كانت المدينة الواقعة على بعد ثلاثين كيلومتراً شمال شرق مدينة حلب، تعدّ معقل تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة حلب، قبل أن تشنّ تركيا مع فصائل سورية موالية لها هجوماً واسعاً في المنطقة تمكنت بموجبه من السيطرة على مدن عدة أبرزها الباب في فبراير/ شباط 2017.
- لم تتبن أية جهة تنفيذ التفجير.
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تشهد المدينة بين الحين والآخر فوضى أمنية وعمليات اغتيال لقياديين في صفوف الفصائل المعارضة. كما تشكل مسرحاً لتفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة تبنى تنظيم الدولة الإسلامية تنفيذ عدد منها.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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