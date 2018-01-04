الخميس 4 يناير 2018 19:34
شاهد: مقتل 12 وإصابة العشرات في حادث قطار بجنوب أفريقيا
لقي أكثر من 12 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 250 شخصا عندما صدم قطار شاحنة وخرج عن القضبان واشتعلت به النيران في جنوب أفريقيا.
وقال وزير النقل في جنوب أفريقيا جو ماسوانجاني إن نحو 700 شخص كانوا على متن القطار الذي كان في رحلة بين بورت إليزابيث وجوهانسبرغ.
وأضاف الوزير أن السائق نجا من الحادث، الذي وقع بعد أن اصطدم القطار بشاحنة مما تسبب في خروجه عن القضبان.
وأشارت وكالات الطوارئ في جنوب أفريقيا إلى أن تقديرات الضحايا أولية وأنه يُخشى من ارتفاعها.
المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية