جنوب أفريقيا
الخميس 4 يناير 2018 19:34

شاهد: مقتل 12 وإصابة العشرات في حادث قطار بجنوب أفريقيا

لقي أكثر من 12 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 250 شخصا عندما صدم قطار شاحنة وخرج عن القضبان واشتعلت به النيران في جنوب أفريقيا.

وقال وزير النقل في جنوب أفريقيا جو ماسوانجاني إن نحو 700 شخص كانوا على متن القطار الذي كان في رحلة بين بورت إليزابيث وجوهانسبرغ.

وأضاف الوزير أن السائق نجا من الحادث، الذي وقع بعد أن اصطدم القطار بشاحنة مما تسبب في خروجه عن القضبان.

وأشارت وكالات الطوارئ في جنوب أفريقيا إلى أن تقديرات الضحايا أولية وأنه يُخشى من ارتفاعها.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
جنوب أفريقيا
حادث
قطار

اقرأ أيضا

Thumbnail
أخو صالح يصل السعودية بعد إفلاته من الحوثيين في صنعاء
Thumbnail
المفوضية الأوربية تعارض مشروع قانون إسرائيلي يتيح إعدام فلسطينيين

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم