جنوب أفريقيا
الأحد 22 يوليو 2018 22:24

شاهد: مقتل 11 في هجوم مسلح على حافلة في جنوب أفريقيا

قال متحدث باسم الشرطة في جنوب أفريقيا (الأحد) إن مسلحين قتلوا 11 سائقا لسيارات أجرة لدى عودتهم إلى جوهانسبرغ من جنازة زميل لهم في كوازولو ناتال.

وكان السائقون، وهم أعضاء في رابطة لسائقي سيارات الأجرة، في حافلة صغيرة عندما هاجمهم مسلحون مجهولون وفتحوا عليهم النار.

وقال غاي نايكر المتحدث باسم شرطة كوازولو ناتال إن إطلاق النار وقع حوالي الساعة الثامنة مساء (1800 بتوقيت جرينتش) الليلة الماضية.

وأضاف أن 11 شخصا لاحقوا حتفهم فيما أُصيب أربعة بإصابات خطيرة.

واستئجار الحافلات الصغيرة يشهد إقبالا كبيرا في جنوب أفريقيا وتشيع أعمال العنف بين جماعات تتنافس على الهيمنة على هذا النشاط المربح.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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هجوم مسلح
حافلة
سائقون
سيارات أجرة

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