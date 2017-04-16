استفتاء تركيا
الأحد 16 أبريل 2017 19:49

شاهد: مقتل وإصابة ثلاثة بإطلاق نار في لجنة تصويت بتركيا

قتل شخصان وأصيب ثالث في تبادل لإطلاق النار بساحة مدرسة بها لجنة اقتراع في ديار بكر بجنوب شرق تركيا (الأحد).

ووقع الاشتباك في منطقة جيرميك الواقعة على بعد نحو 90 كيلومترا شمال غربي المدينة.

ونقل المصاب إلى بلدة سيوريك جنوبي تشيرميك.

ولم يتضح على الفور سبب الاشتباك.

وجرى تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة التي يقطنها غالبية من الأكراد مع بدء التصويت في استفتاء بشأن تعديلات دستورية ربما تمنح رئيس البلاد صلاحيات واسعة جديدة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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استفتاء تركيا
تعديل الدستور التركي
أردوغان
النظام الرئاسي

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