حوادث
الخميس 27 يوليو 2017 15:01

شاهد: مقتل مسن نيوزيلندي بالرصاص في وسط الفلبين

لقى رجل نيوزيلندي مسن مصرعه برصاص مسلحين مجهولين في وسط الفلبين، الأربعاء.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن سيمون رولينسون، 63 عاما، أصيب برصاصة من رجال مسلحين على دراجة نارية في حوالى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلى في مقاطعة بيليران وسط الفلبين.

وقال عمدة المدينة جيرارد اسبينا على فيسبوك، إن السلطات اعتقلت واحدًا من اثنين من المشتبه بهم وعرضت مبلغ ألف و600 دولار، لأي شخص لديه مزيد من المعلومات.

المصدر
رويترز
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مسلحون
دراجة نارية

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